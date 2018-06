Selbstverliebte Chefs sind hochfahrend und herablassend, heißt es, und schaden ihren Unternehmen. Dabei zeigen Studien: Egozentriker sind besser als ihr Ruf - solange ihre charakterliche Defizite überwacht werden.

Ohne ein gewisses Ego kommt nur wenig in Bewegung, davon ist Bodo Janssen bis heute überzeugt. Gleichzeitig weiß der Chef der Hotelkette Upstalsboom aus Emden: Die Überzeugung vom eigenen Können braucht Grenzen. Der Unternehmer hat es lernen müssen, auf schmerzhafte Weise, damals, 2010, nach einer Mitarbeiterumfrage: Seine Angestellten plädierten für einen anderen Chef. "Ein Schlüsselmoment" sei das gewesen, sagt Janssen heute: "Statt des gewohnten Schulterklopfens hatte ich eins auf die Nase bekommen." Und zwar zu Recht. Janssens Vater war 2007 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Er, Bodo, habe plötzlich die Führung der familieneigenen Hotelkette übernommen - und sei mit der Chefrolle offenkundig überfordert gewesen.

Um den Überblick zu behalten, erfand er damals detaillierte Checklisten, die die Angestellten Schritt für Schritt abarbeiten mussten. Das Telefon an der Rezeption etwa sollte dreimal klingeln. Die Mitarbeiter hatten sich mit einem "Moin, Moin" zu melden. Und die Zimmermädchen wies Janssen an, vor dem Saubermachen erst die Fenster, dann die Badtür zu öffnen. Ob seine Empfehlungen sinnvoll waren, besprach er allerdings nicht mit Concierge, Koch und Kellner, sondern mit ein paar Getreuen in seinem Führungszirkel. Janssen drückte Veränderungen ohne Vorwarnung von oben durch: "Ich dachte, ich wüsste am besten, wie alles geht." Ein Irrtum.

Nach der ernüchternden Umfrage ging er ins Benediktinerkloster, las Bücher über positive Psychologie. Janssen nahm sich vor, seine Angestellten stärker einzubeziehen, ihnen mehr zuzutrauen - seinen Kontrollwahn zu kontrollieren. Mit Erfolg. Die Zufriedenheit der Belegschaft stieg. Die Zahl der Krankmeldungen nahm ab. Der Umsatz verdoppelte sich.

Trotz seines Wandels kann Janssen sein großes Ego nicht immer ganz verbergen. Er erzählt gerne von seinen Errungenschaften, und die zwei Bücher, die er über sich und seinen Werdegang geschrieben hat, "Die stille Revolution" und "Stark in stürmischen Zeiten", liegen in seinen Hotelzimmern aus. Denn natürlich, ein Ego wie Janssen kann eine Etappenniederlage spielend leicht in einen Sieg umdeuten: 2013, drei Jahre nach der niederschmetternden Mitarbeiterbefragung, setzte sich der Unternehmer das Ziel, Upstalsboom zu einem der fünf beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands aufzubauen, ausgezeichnet vom Top-Job-Siegel der Universität St. Gallen. Und das, obwohl Hotel- und Gastgewerbe einen schlechten Ruf bei Arbeitnehmern haben. Selbstbewusst? Auf jeden Fall. Narzisstisch? Vielleicht auch das. Aber wäre das wirklich so schlecht?

Hochmut, Hybris, Hoffart, Arroganz und Anmaßung, Dünkel und Stolz - glaubt man der veröffentlichten Meinung, ist auf Deutschlands Chefetagen nichts so verbreitet wie eine narzisstische Störung. Jeder Skandal, jede Affäre, jedes Versagen wird heutzutage küchenpsychologisch ferngedeutet, auf selbstverliebte, überhebliche, egozentrische Manager zurückgeführt, die ihren Arbeitgeber mit grenzenlosem Größenwahn an den Rand des Abgrunds führen - und manchmal darüber hinaus: Thomas Middelhoff bei Arcandor, Martin Winterkorn bei Volkswagen, Josef Ackermann bei der Deutschen Bank.

