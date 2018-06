Zürich (ots) - Am 28. Juni berät der Verwaltungsrat des

Migros-Konzerns über das Restrukturierungsprojekt «Fast Forward»;

tags darauf werden gemäss «Handelszeitung»-Recherchen Belegschaft und

Öffentlichkeit über das Effizienzprogramm beim Migros

Genossenschaftsbund (MGB) informiert. Die geplanten Massnahmen in der

Konzernzentrale sind happig: Es werden Direktionen fusioniert,

IT-Projekte gestoppt, Marketing-Ausgaben gekürzt und Stellen

abgebaut. Intern ist von rund 300 betroffenen Arbeitsplätzen die

Rede. Stellen sollen ausgelagert und Entlassungen über

Frühpensionierungen sowie natürliche Fluktuationen möglichst klein

gehalten werden. Die Migros-Führung hat mit dem Kaufmännischen

Verband einen Sozialplan ausgehandelt, der grosszügig sein soll. Die

Migros steht seit Jahren im Ruf, eine vorbildliche Arbeitgeberin zu

sein. Konzernchef Fabrice Zumbrunnen, der erst seit Anfang Jahr im

Amt ist, hat «Fast Forward» Mitte Januar initiiert. Es geht darum,

Effizienz und Rendite beim grössten privaten Arbeitgeber des Landes

zu steigern. Der Gewinn des Detailhändlers ist seit Jahren auf

Sinkkurs - von 824 Millionen Franken (2014) auf 503 Millionen (2017).

Die Migros nimmt zu Fragen der «Handelszeitung» nicht konkret

Stellung. «Das Programm befindet sich noch in Ausarbeitung, weshalb

wir die genauen Massnahmen und Auswirkungen derzeit noch nicht

kommunizieren können», schreibt Migros-Sprecher Luzi Weber. Nach

Abschluss der Fast-Forward-Arbeiten würden die Mitarbeitenden

umfassend informiert, dann die Öffentlichkeit. Dies werde bis Anfang

Juli der Fall sein.



