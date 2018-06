Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sonntag, 24. Juni 2018, 20.15 Uhr, 3sat Live



"Goodbye Sir Simon!": Bei den Berliner Philharmonikern geht mit dem Konzert in der Waldbühne eine Ära zu Ende. Nach 16-jähriger Amtszeit verabschieden die Berliner Philharmoniker Simon Rattle in seiner Funktion als Chefdirigent des Orchesters. Stargast des Abends ist die Mezzosopranistin Magdalena Kozená, die Ehefrau Simon Rattles. 3sat zeigt das Konzert "Die Berliner Philharmoniker live in der Waldbühne" am Sonntag, 24. Juni 2018, um 20.15 Uhr.



Inklusive dieses Abends leitete der Brite sieben Mal die traditionelle Veranstaltung zum Saisonabschluss. Bevor sich der 63-jährige Maestro seiner neuen Aufgabe als Music Director des London Symphony Orchestra widmet, bietet das Konzert ein ungewöhnliches Programm. Gespielt werden unter anderem die "Chants d'Auvergne" von Joseph Canteloube, jene Liedsammlung, in der der französische Komponist und Volksmusikforscher die Gesänge der Auvergne für Gesangsstimme und Orchester bearbeitet hat. Und zum Schluss wird Paul Linckes Marsch "Berliner Luft" gegeben, der bei keinem Waldbühnen-Konzert als Zugabe fehlen darf.



3sat setzt den "Festspielsommer" am Samstag, 30. Juni 2018, um 20.15 Uhr mit dem "Eröffnungskonzert Rheingau Musik Festival 2018" (Erstausstrahlung) fort. Unter der Musikalischen Leitung von Andrés Orozco-Estrada spielt das hr-Sinfonieorchester die Sinfonie "Harold en Italie" von Hector Berlioz und Giacomo Puccinis "Messa di Gloria".



Am Sonntag, 1. Juli 2018, um 20.15 Uhr folgt live das Eröffnungskonzert vom "Schleswig-Holstein Musik Festival 2018" (Erstausstrahlung). Cellistin Sol Gabetta eröffnet gemeinsam mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester das Festival. Unter Leitung seines ehemaligen Chefdirigenten Christoph Eschenbach spielt das Orchester Werke von Robert Schumann, Edward Elgar und Hector Berlioz.



Renommierte Festivals - internationale Stars: In seinem Festspielsommer präsentiert 3sat vom 31. Mai bis zum 15. September 2018 herausragende Konzerte, Opern- und Ballettaufführungen großer Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz - live oder in aktuellen Aufzeichnungen zur besten Sendezeit.



Der 3sat-Festspielsommer im Überblick: https://ly.zdf.de/3Tf/



Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/festspielsommer



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121