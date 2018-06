New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch gestartet. An der technologielastigen Nasdaq-Börse stieg der marktbreite Composite-Index sogar auf ein Rekordhoch. Die Sorgen über einen eskalierenden Handelskonflikt zwischen den USA und China bleiben zwar Thema, rückten aber aktuell etwas in den Hintergrund, da es keine weiteren, bewegenden Neuigkeiten gab.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...