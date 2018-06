Teslas Ambitionen im Bereich der elektronischen Fahrzeuge sind mit enormen Kosten verbunden. Um das Geld dafür zu bekommen, bedient sich das Unternehmen nicht nur am Aktienmarkt, sondern gibt auch Anleihen aus. Dazu gehören etwa die DL-Notes aus dem Jahre 2017. Anleger können sich damit am Unternehmen beteiligen und sollen mit Zinsen in Höhe von 5,3 Prozent belohnt werden.

Die Laufzeit der Papiere endet im August 2025. Lange Zeit waren Anleihen von Tesla sehr begehrt, doch im Jahr 2018 ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...