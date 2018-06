Alle Augen auf Russland: Kein anderes internationales Sportereignis - abgesehen von den Olympischen Spielen - bietet einem Land eine solche Fülle an Aufmerksamkeit wie die Fußball-WM. Kein Wunder also, dass sich Russland während des Spektakels als verantwortungsvoller Gastgeber präsentieren will.

Erdgas-Fahrzeuge im WM-Einsatz

Hierbei konzentriert man sich offenbar auch auf ökologische Aspekte, wie der russische Staatskonzern Gazprom kürzlich in einer Pressemitteilung darlegte. ... (Marco Schnepf)

