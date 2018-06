2018 ist der HSV zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte aus der Bundesliga abgestiegen. Zumindest finanziell scheint der Verein aber mittlerweile wieder auf Kurs zu sein, was zu einer guten Bewertung der Anleihe Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihe v.2012 führt. Diese verspricht Zinsen in Höhe von 6 Prozent bis zum Ende der Laufzeit im September 2019. Ursprünglich konnte der HSV 17,5 Millionen Euro mit der Anleihe umsetzen.

Die Rendite entspricht die meiste Zeit dem Nominalzins, da ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...