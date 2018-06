Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesnetzagentur hält eine Halbierung der Anzahl an Kohlekraftwerken fünf Jahre früher als bisher für möglich. Demnach könnte schon 2025 die Hälfte der heute am Netz befindlichen Turbinen abgestellt sein, wie aus einem neuem Bericht über verschiedene Szenarien zum Fortgang der Energiewende hervorgeht. Kurz vor der Auftaktsitzung der Kohlekommission sorgt die Behörde damit für eine neue Diskussionsgrundlage, die sich Befürworter eines möglichst raschen Kohleausstiegs zunutze machen dürften.

Von den heute installierten 21,4 Gigawatt an Braunkohle blieben Mitte kommenden Jahrzehnts noch 9,4 Gigawatt übrig. Bei der Steinkohle würde die installierte Leistung von 25 auf 13,5 Gigawatt schrumpfen. "Die Annahmen zu den installierten Braun- und Steinkohlekraftwerkskapazitäten sind keine Vorwegnahme der Arbeit der Kohlekommission und auch keine kraftwerksscharfe Prognose", erklärt die Netzagentur zum Szenario 2025. Es sei eines unter mehreren und kein Präjudiz, bekräftigte ein Sprecher auf Nachfrage.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat bisher erklärt, bis 2030 die Kohlekraft halbieren zu wollen. Die Kommission nimmt am kommenden Dienstag ihre Arbeit auf. Sie soll zuvörderst wirtschaftliche Perspektiven für die Braunkohlereviere liefern, wie neue Arbeitsplätze entstehen können. Die Experten sollen darüber hinaus konkrete Abschalttermine für einzelne Kraftwerke vorschlagen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Dienstag betont, dass zuerst die Interessen der Menschen in den Revieren in den Blick genommen werden müssten.

June 20, 2018

