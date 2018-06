GESAMT-ROUNDUP: Merkel plant Asyltreffen - Söder legt nach

LINZ/BERLIN/ROM - Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich an diesem Sonntag mit den Regierungschefs mehrerer EU-Staaten treffen, die von der Flüchtlingskrise besonders betroffen sind. Merkel will bilaterale Abkommen erreichen, dass Migranten an den Grenzen zurückgeschickt werden können, wenn sie bereits in einem dieser Länder registriert wurden oder einen Asylantrag gestellt haben.

Seehofer hält Zustimmung für EU-Vorstoß von Merkel und Macron offen

BERLIN - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Zustimmung seiner Partei zu den jüngsten Vorstößen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron offen gelassen. "Leider hat es im Vorhinein keine Abstimmung mit uns gegeben, und deshalb darf man sich jetzt nicht wundern, dass es viele Fragen und Interpretationen gibt", sagte Seehofer am Mittwoch am Rande einer Gedenkveranstaltung für die Opfer von Flucht und Vertreibung in Berlin. Merkel und Macron hatten am Vortag ein Eurozonen-Budget im Rahmen bisheriger Haushaltsstrukturen vereinbart.

Hessens Ministerpräsident Bouffier warnt vor Bruch in der Union

WIESBADEN/HAMBURG - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier warnt vor einem Bruch zwischen CDU und CSU bei einer weiteren Eskalation des Asylstreits. "Entscheidend ist, dass die Union beieinanderbleibt. Sonst haben wir in einem Jahr italienische Verhältnisse. Das kann niemand mit Sinn und Verstand wollen", sagte der CDU-Bundesvize der Wochenzeitung "Die Zeit".

ROUNDUP 2: Kinder leiden, Politiker streiten - USA kämpfen mit Migrationsthema

WASHINGTON - Während in den USA Bilder von höchst fragwürdigen Umständen bei der Unterbringung von Flüchtlingskindern die Runde machen, mischt sich Papst Franziskus in die Debatte ein. "Die Würde eines Menschen hängt nicht davon ab, ob er Staatsbürger ist, Einwanderer oder Flüchtling", schrieb der Pontifex am Mittwoch auf Twitter. "Das Leben von jemandem zu retten, der vor Krieg und Armut flieht, ist ein Akt der Menschlichkeit."

US-Notenbankchef Powell sieht gute Gründe für weitere Zinsanhebungen

SINTRA - Die Zeichen in den USA stehen weiter auf höhere Leitzinsen. Dies deutete der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, am Mittwoch im portugiesischen Sintra an. "Mit einer niedrigen Arbeitslosenquote und einem erwarteten weiteren Rückgang, einer Inflation nahe unserem Ziel und einem in etwa ausgeglichenen Ausblick gibt es starke Argumente für einen weiteren graduellen Anstieg der Leitzinsen", sagte der Fed-Chef während der Notenbankkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB). Zugleich hob er die hohe Ungewissheit hervor, die im aktuellen Umfeld mit der Geldpolitik verbunden seien.

USA: Verkäufe bestehender Häuser fallen erneut

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Mai zum zweiten Mal hintereinander zurückgegangen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,4 Prozent gesunken, teilte die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten dagegen einen Zuwachs um 1,1 Prozent erwartet. Der Rückgang im Vormonat wurde von 2,5 auf 2,7 Prozent korrigiert.

Tsipras erwartet Maßnahmen zur Reduzierung der griechischen Schulden

ATHEN - Griechenland rechnet beim Treffen der Euro-Gruppe an diesem Donnerstag mit einer Einigung auf weitere Schuldenerleichterungen. "Wir erwarten (...) einen Beschluss zur Regelung der Schulden. Dies wird das Ende der Austerität und des achtjährigen Abenteuers für Griechenland signalisieren", sagte Regierungschef Alexis Tsipras am Mittwoch im griechischen Fernsehen (ERT) in Athen.

EU-Kommissar lobt Pläne für Eurozonen-Budget

BRÜSSEL - EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici hat die deutsch-französischen Pläne für einen Eurozonen-Haushalt ausdrücklich begrüßt. Der Vorschlag sei zwar noch nicht in allen Einzelheiten ausformuliert, sagte Moscovici am Mittwoch in Brüssel. "Aber was zählt, ist der politische Wille."

EU-Kommissar: Griechenland kann auf eigenen Füßen stehen

BRÜSSEL - Die Bundesregierung und die EU-Kommission zählen auf einen Abschluss der Griechenlandhilfen im Sommer. "Es ist Zeit, dass Griechenland auf eigenen Füßen steht", sagte EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in Brüssel. Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz hofft nach den Worten einer Sprecherin, dass das "Anpassungsprogramm" zu einem guten Ende geführt werde.

USA: Leistungsbilanzdefizit fällt niedriger als erwartet aus

WASHINGTON - Das Defizit in der amerikanischen Leistungsbilanz ist im ersten Quartal 2017 niedriger als erwartet ausgefallen. Nach Angaben des Handelsministeriums vom Mittwoch betrug das Defizit 124,1 Milliarden US-Dollar. Volkswirte hatten mit einem Fehlbetrag von 129,0 Milliarden Dollar gerechnet. Der Wert aus dem Vorquartal wurde von 128,2 Milliarden Dollar auf 116,1 Milliarden Dollar nach unten revidiert. Das Defizit war zuletzt im vierten Quartal 2008 höher.

ROUNDUP: EU-Vergeltungszölle auf US-Produkte gelten ab Freitag

BRÜSSEL - Im Handelsstreit mit den USA schraubt die EU die Zölle auf amerikanische Produkte wie Whiskey, Jeans und Motorräder ab Freitag nach oben. Dann werden die bereits beschlossenen Vergeltungszölle in Kraft treten, wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte.

Kryptobörse in Südkorea verliert Millionen durch Hackerangriffe

SEOUL - Die südkoreanische Kryptowährungsbörse Bithumb hat nach eigenen Angaben durch Hackerangriffe 35 Milliarden Won (27,4 Millionen Euro) an virtuellen Zahlungsmitteln verloren. Bithumb rief seine Kunden am Mittwoch dringend auf, vorerst kein Geld mehr in den digitalen Geldbörsen für den Handel mehr zu deponieren. Die Attacken hätten zwischen Dienstagnacht und dem frühen Morgen stattgefunden. "Der Verlust wird durch Bithumbs eigene Reserven ausgeglichen", hieß es.

Deutschland: Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

WIESBADEN - In Deutschland sind die Erzeugerpreise im Mai stärker gestiegen als erwartet. Sie seien um 2,7 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat geklettert, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Mittel eine Rate von 2,5 Prozent prognostiziert. Eine höhere Teuerungsrate hatte es zuletzt im März 2012 gegeben. Im Vormonat hatte der Anstieg noch bei 2,0 Prozent gelegen.

