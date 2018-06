Bei Siemens Healthineers hat sich ein schöner Aufwärtstrend etabliert. Eine größere (gesunde) Konsolidierung gab es dabei, als sich das Papier kurz nach dem IPO bis an die Marke von 36,00 Euro heranschob und dann in zwei Wellen bis auf gut 31,00 Euro zurückfiel. Danach ging es kontinuierlich aufwärts, wobei Anfang Juni, was charttechnisch durchaus bemerkenswert ist, das April-Hoch überschritten. Von der Ausbruchslinie scheint sich nun die Siemens Healthineers-Aktie nach oben wegbewegen zu wollen ...

