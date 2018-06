Zürich (ots) - Der Chef der Fluggesellschaft Helvetic Airways,

Tobias Pogorevc, rechnet wegen des gestiegenen Ölpreises im kommenden

Jahr mit höheren Ticketpreisen für Flugpassagiere. Im Interview mit

der «Handelszeitung» sagte Pogorevc: «Diesen Sommer erwarte ich

nicht, dass die Tickets wesentlich teurer werden. Die Preise sind

gesetzt, die Kontingente verkauft, da passiert nicht mehr viel.

Nächstes Jahr erwarte ich allerdings einen Preisanstieg.» Zudem sagte

Pogorevc: «Ich erwarte, dass viele Airlines ins Trudeln kommen wegen

des gestiegenen Ölpreises.» Der Kerosinpreis liege in Dollar

gerechnet 50 Prozent über dem Vorjahr. Die Schweizer Airline Helvetic

Airways will ihre Flotte von derzeit 12 Fliegern vom Typ Fokker 100

und Embraer 190 modernisieren. «Wir sind im Gespräch mit Embraer und

Bombardier. Andere Hersteller gucken wir nicht mehr an. Bis 2020

werden wir mit den neuen, effizienten Fliegern in der Luft sein.

Bisher operierten wir mit insgesamt 12 Maschinen, unsere Flotte

könnte dann aber 15 Maschinen haben.» Helvetic evaluiere, ob «wir in

Zukunft nur noch einen Flugzeugtyp fliegen oder weiterhin auf eine

Zwei-Modell-Strategie setzen».



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90