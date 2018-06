Berlin (ots) -



Unter dem Motto "LET'S CELEBRATE" feiert die Innovationskonferenz TEDxBerlin am 27.06.18 ihr 10-jähriges Jubiläum in der Berliner Philharmonie. Dazu hat Gründer Stephan Balzer 15 inspirierende Speaker aus Deutschland und aller Welt eingeladen. Die Redner und Rednerinnen sind führende Vordenker, Futuristen, Wissenschaftler, Sportler, Pädagogen und Künstler aus allen Bereichen der Gesellschaft. Sie teilen in 18-minütigen Vorträgen ihre beeindruckenden Geschichten. Eine Vielzahl musikalischer Einlagen werden die TEDx-Talks begleiten. Den Auftakt macht die 11-köpfige Techno-Marching Band MEUTE aus Hamburg.







TED ist ein einzigartiges Konferenzformat aus den USA, das sich dem Leitmotiv "Ideas Worth Spreading" verschrieben hat. Es bietet innovativen Ansätzen und Ideen von inspirierenden Rednern eine globale Plattform. TEDxBerlin zählt zu den weltweit unabhängig organisierten TED-Konferenzen und ist eine der größten in Europa. Seit 2009 ist red onion Gastgeber und Kurator der TEDxBerlin.



Ausrichter der TEDxBerlin und Geschäftsführer von red onion, Stephan Balzer, sagt: "In diesem Jahr wird die TEDxBerlin besonders fulminant. Wir wollen diesen runden Geburtstag mit unseren Gästen ausgiebig feiern. Die persönlichen Geschichten unserer Speaker zeigen einmal mehr, dass Erfolg und Misserfolg oft nah beieinander liegen und sich gegenseitig bedingen können. An diesem Tag schauen wir auf jene Geschichten, die es zu feiern gilt."



Zu den Speakern zählen u. a. der Konfliktexperte Daniel Wehrenfennig, die Experience Designerin Rachel Eve Ginsberg, der Generaldirektor des Naturkundemuseums Berlin Johannes Vogel, die Hollywood-Expertin Anne Philippi, die Sozial-Unternehmerin Ooooota Adepo, der Futurist und Biowissenschaftler Juan Enriquez, der Designforscher Fabian Hemmert, die Ultramarathon-Läuferin Kristina Paltén, der US-Verfassungsrechtler Lawrence Lessig und William Browder, dessen Lobbykampagne einst zum Erlass des "Magnitsky Act" führte. Die ehemalige CNBC Africa Journalistin Talia Sanhewe wird durch den Tag moderieren.



Musikalisch erwarten die Gäste im Großen Saal der Philharmonie u. a. Live-Acts der Hamburger Band MEUTE sowie von der Soul- und Jazzsängerin Ilhem Khodja neben vielen Überraschungen.



Der Programmablauf, Informationen zu den Speakern und Details zur TEDx sind hier abrufbar: http://bit.ly/2M8HkdT



Das Programm wird in englischer Sprache durchgeführt.



Tickets gibt es unter http://www.tedxberlin.de/Tickets



Die TEDxBerlin wird als gemeinnützige Organisation und Konferenz auch in diesem Jahr von wichtigen Sponsoren unterstützt. Wir danken der Moovel Group, Barmer, Marriott Hotels, der Ströer Gruppe und anderen. Als Medienpartner begleiten uns die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Digital Media Women (DMW), Business Punk, Creative City Berlin, enorm und andere.



Über TED und die TEDxBerlin



TED ("Technology, Entertainment, Design") ist eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in New York. Ihre Innovationskonferenzen verfolgen unter dem Leitbild "Ideas worth spreading" das Ziel, inspirierende Ideen und kreative Visionen einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen und ein positiver Impulstreiber für Veränderung zu sein. TEDx sind lokale Konferenzableger, die weltweit unabhängig organisiert werden. 2009 brachte Stephan Balzer das Konferenzformat TEDx erstmalig nach Deutschland und richtete TEDxBerlin aus. Sie zählt mit 500 bis 1500 Gästen zu den größten in Deutschland und Europa.



Über red onion



red onion ist eine Kommunikations- und Ideenagentur mit Sitz in Berlin. Sie wurde 1999 von Stephan Balzer gegründet und befasst sich mit den großen Transformationsthemen und Herausforderungen unserer Zeit. Neben der Marken- und Kommunikationsberatung zählt Programm- und Content-Entwicklung sowie innovative Eventgestaltung und Veranstaltungsproduktion zur Arbeit von red onion. Mit ihren Formaten schafft die Agentur Orte der Begegnung für Menschen, neue Gedanken und Ideen. Dazu gehören große Konferenzformate, Design-Sprints oder Disruptions-Workshops, aber auch one-on-one Speaker-Coachings im TED-Stil. Seit 2016 veranstaltet red onion den Singularity University Germany Summit in Berlin, seit 2017 das Konferenzformat "Q Berlin Questions" in Zusammenarbeit mit visit Berlin. 2009 startete Stephan Balzer mit red onion als erster Lizenzpartner die deutschen TEDx Konferenzen und wurde 2010 von der amerikanischen Organisation zum TEDx-Botschafter Europa ernannt.



