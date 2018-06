Wiesbaden (ots) - Gregor Surges verstärkt ab 1. Juli 2018 als Generalbevollmächtigter das Management-Team der S Broker AG & Co. KG, dem zentralen Online-Broker der Sparkassen-Finanzgruppe. Es ist vorgesehen, dass er - nach erfolgter Genehmigung durch die Bankenaufsicht - zum 1. Januar 2019 in den Vorstand des S Broker aufrückt.



Der 50-Jährige gilt als ausgewiesener Wertpapier- und Abwicklungsexperte und kommt ursprünglich von der DekaBank. Er war unter anderem Geschäftsführer der Dealis Fund Operations GmbH, einem Joint Venture von DekaBank und Allianz Global Investors. Zuletzt leitete er bei der State Street Bank International GmbH das Backoffice für das Geschäft mit Kapitalverwaltungsgesellschaften und begleitete im Rahmen des Übergangs der Dealis zu State Street als Gesamtprojektleiter die IT-Integration.



Surges wird den S Broker ab 2019 gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Pfaff führen. Er folgt auf Jens Wöhler, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen zum Jahresende 2018 verlässt. "Wir danken Jens Wöhler für seine hervorragende Arbeit, die er insbesondere in der Phase des Übernahme- und Anbindungsprozesses des S Broker in die Deka-Gruppe geleistet hat", so Dr. Georg Stocker, Vorsitzender des Aufsichtsrates.



Über den Sparkassen Broker



Der S Broker ist der zentrale Online-Broker der Sparkassen-Finanzgruppe und ein Tochterunternehmen der DekaBank, des Wertpapierhauses der Sparkassen. Rund 136.000 Kunden profitieren von der hohen Wertpapierkompetenz des S Broker und seinem breiten, unabhängigen Online-Angebot. Unter dem Motto "Einfach handeln" umfasst die Produktpalette Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, Optionsscheine, Zertifikate, ETCs, CFDs und weitere strukturierte Produkte sowie die Zeichnung von Neuemissionen. Zudem bietet der S Broker Sparpläne für Investmentfonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, Wikifolios und Aktien an. Gehandelt werden kann an allen deutschen Parkettbörsen, bei XETRA, Quotrix und Tradegate Exchange sowie an 29 Auslandsbörsen. Darüber hinaus verfügt der S Broker mit zahlreichen renommierten Partnern über eine der größten deutschen Direkthandelsplattformen. Weitere Informationen zum S Broker finden Sie unter www.sbroker.de



