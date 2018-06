Bundesinnenminister Horst Seehofer beruft einen neuen BAMF-Chef - und will keine McKinsey-Berater mehr. Das ist kein Verwaltungsakt, sondern ein Signal für den Bruch mit dem "Flüchtlingsmanagement" von 2015.

Die Botschaft, die der Bundesinnenminister im Zusammenhang mit der Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vermutlich aussenden wollte, dürfte angekommen sein. "Seehofer schmeißt McKinsey raus". So oder ähnlich lauteten die Überschriften in der Presse unter Berufung auf eine Äußerung Seehofers in einer CSU-Vorstandssitzung. Das klingt nach Bereinigung eines Missstandes durch Entfernen, also Kündigung des klar benennbaren Verantwortlichen.

"Wir sind über keine Veränderung des Vertrags mit dem BAMF informiert worden", heißt es derweil McKinsey in Düsseldorf. Der Minister oder sein designierter neuer BAMF-Chef müssen müssen die Beratungsgesellschaft auch gar nicht "rausschmeißen" oder einen Vertrag kündigen, um die Zusammenarbeit mit ihr zu beenden. Die so genannten Meckies beraten die Behörde nämlich auf der Basis eines Rahmenvertrages, der bis 2020 läuft und ein bestimmtes Kontingent an Beratungsleistungen umfasst, das aber nur bei Abruf geleistet und bezahlt wird. Wenn Seehofers neu installierter Behördenleiter Hans-Eckard Sommer nun auf Wunsch seines Ministers keine Beratung mehr abruft, so kann er das demnach ohne Kündigung tun. Dazu wäre auch keine Ankündigung in der Presse nötig gewesen.

Es ist offensichtlich, dass es Seehofer weniger darum geht, Missstände in der Behörde zu beseitigen, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...