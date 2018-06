Der Industrieverband BDI hat die EU-Reformpläne Deutschlands und Frankreichs als "entscheidenden Impuls" für eine Stärkung der Eurozone bezeichnet. BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang erklärte am Mittwoch in Berlin, die Reform der Währungsunion sei für die deutsche Industrie von überragender Bedeutung. "Unsere Unternehmen brauchen eine wetterfeste Eurozone - so rasch wie möglich."

Es sei richtig und notwendig, die Eurozone ab 2021 mit zusätzlichen Instrumenten auszustatten, um die Wettbewerbsfähigkeit, Konvergenz und Stabilität zu erhöhen. "Viele Fragen sind noch unbeantwortet, für die konkrete Ausgestaltung bleibt noch viel zu tun", betonte Lang.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten sich am Dienstag in Meseberg auf weitreichende Reformvorschläge für die Eurozone und die europäischen Institutionen geeinigt, etwa einen Etat für die Eurozone im Rahmen des EU-Haushalts. Daraus sollen Mitgliedstaaten Hilfen im Gegenzug für Strukturreformen bekommen. Das Reformpaket wird beim EU-Gipfel Ende kommender Woche mit den übrigen Mitgliedstaaten beraten./hoe/DP/stw

