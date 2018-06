Jena (ots) -



- Querverweis: Das Manuskript liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag: Der Ball rollt wieder und 32 Nationen spielen um den begehrten Weltmeistertitel. Den würden natürlich Jogi Löw und seine Jungs am liebsten verteidigen. Das wird allerdings alles andere als leicht. Umso spannender sind natürlich die Spiele, die dann wieder Millionen mitverfolgen. Dank Internet ist das auch von überall aus möglich. Und selbst zu Hause setzen viele auf die Live-Streams aus dem Netz, wie eine aktuelle Studie des Sicherheitsanbieters ESET zeigt. Mehr dazu verrät uns jetzt Helke Michael.



Sprecherin: Wer hätte es gedacht: Ein Viertel der Deutschen lässt die WM kalt und will auch keins der Spiele verfolgen. Alle anderen setzen beim Mitfiebern verstärkt auf internetfähige Geräte, sagt der ESET-Sicherheitsexperte Thorsten Urbanski.



O-Ton 1 (Thorsten Urbanski, 12 Sek.): "Jeder dritte Fan will die Spiele beispielsweise über Smart TV, Tablet, Laptop oder Smartphone anschauen. Wobei der Fernseher oder Smart TV natürlich klar weiterhin Nummer 1 sind. So verpasst man bei internetfähigen Geräten auch nicht ein einziges Tor."



Sprecherin: Erschreckend dabei - dass die Deutschen trotzdem so nachlässig sind in Sachen IT-Sicherheit: Mehr als die Hälfte schützt die eigenen Geräte nicht - und das, obwohl die Gefahr jetzt besonders groß ist.



O-Ton 2 (Thorsten Urbanski, 15 Sek.): "Großereignisse wie die Fußball-WM in Russland, die ruft natürlich auch Onlinekriminelle auf den Plan. Ohne passenden Schutz überlässt man den Cyberkriminellen das Spielfeld und die können quasi vom Elfmeter-Punkt auf ein leeres Tor schießen und haben leichtes Spiel. Dabei ist es so einfach, die internetfähigen Endgeräte zu schützen."



Sprecherin: Dazu braucht man nur eine geeignete Sicherheits-Software inklusive Virenschutz, die man immer auf dem aktuellsten Stand hält.



O-Ton 3 (Thorsten Urbanski, 15 Sek.): "Je nach Gerät gibt es natürlich unterschiedliche Lösungen, beispielsweise die ESET Smart TV Security für die immer beliebteren Smart TVs. Und nutzen Sie zusätzlich, wenn Sie zu Hause schauen, für Ihren Router nicht das Standardpasswort, das heißt, das was der Hersteller eingestellt hat. Ein individuelles Passwort bringt Ihnen mehr Sicherheit!"



Sprecherin: Und dann sollten Sie natürlich immer auf eine sichere Internetverbindung achten.



O-Ton 4 (Thorsten Urbanski, 22 Sek.): "Über öffentliche und ungesicherte Hotspots sollten Sie zudem keine Passwörter eingeben und sensible Informationen sollten Sie darüber nicht verschicken. Und: Aktivieren Sie einen Zugriffsschutz wie Kennwort, Passwort oder PIN für das Einschalten des Geräts. So vermeiden Sie einfach, wenn Sie das Gerät verlieren, dass jemand es nutzen kann. Ein weiterer Tipp: Installieren Sie eine Anti-Diebstahlsoftware. So haben Sie die Möglichkeit, das Gerät auch bei Verlust wiederzufinden."



Abmoderationsvorschlag: Mehr zum Thema und wie Sie gut geschützt die spannenden WM-Spiele verfolgen können - egal, ob zu Hause oder unterwegs mit Smartphone, Tablet und Co. - fnden Sie im Internet unter www.eset.de.



OTS: ESET Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/71571 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_71571.rss2



Pressekontakt: Thorsten Urbanski Head of Communication & PR DACH, Tel.: 3641 3114-261 Mail: thorsten.urbanski@eset.de