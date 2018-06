Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644) konnte sich an den zurückliegenden Tagen meiner jüngsten Prognose entsprechend entwickeln. Dabei hatte ich eine grundlegende Bewegung ausgeschlossen sowie eine leichte Stabilisierung als Folge in Aussicht gestellt. Diese Performance passt sich sehr schön in das größere Bild ein. Der obere Chart zeigt, dass ich auf lange Sicht für den Bund-Future eine größere Trendwende erwarte. Aktuell bewegt sich der Rentenkontrakt noch in deren erster Phase, doch mehren ... (Henrik Becker)

