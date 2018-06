Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch mit deutlichen Gewinnen beendet. Nach der Talfahrt der letzten Tage kam es damit zu einer klaren technischen Gegenbewegung: Der Leitindex SMI kletterte bereits früh im Handel über die Marke von 8'500 Punkten und peilte im Hoch gar diejenige von 8'600 Zählern an. Rückenwind kam am Morgen vor allem aus Fernost und am Nachmittag dann von den US-Märkten. Da die US-Leitbörsen im Tagesverlauf dann aber zum Teil deutlich abflachten, kam es auch hierzulande wieder zu einigen Abgaben.

Anleger hätten die happigen Kursverluste zum Einstieg in Aktien genutzt, wurden im Handel die Gewinne erklärt. Die Reaktion auf den Handelsstreit zwischen den USA und China sei wohl etwas übertrieben ausgefallen und die Erholung entsprechend gerechtfertigt, meinte ein Händler. Allerdings bleibt die Lage nach Meinung vieler Investoren fragil. Etwelche Äusserungen oder Handlungen in dieser Sache könnten die Kurse schnell wieder auf Talfahrt schicken, hiess es.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann zum Handelsschluss 1,11 Prozent auf 8'557,51 Punkte, dies bei einem Tageshoch von 8'588. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) kletterte um 0,89 Prozent auf 1'424,48 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,92 Prozent auf 10'275,15 Punkte. Von den 30 Aktien im SMI/SLI schlossen 24 im Plus und sechs im Minus.

Klarer Spitzenreiter waren die Genussscheine von Roche ...

