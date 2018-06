BERLIN (Dow Jones)--EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erhofft sich vom Mini-Gipfel zur Migration am Sonntag in Brüssel laut einem Zeitungsbericht konkrete Ergebnisse, um die Weiterreise von Asylsuchenden zwischen den EU-Staaten zu unterbinden.

"Wir werden einen flexiblen gemeinsamen Rücknahmemechanismus nahe an den Binnengrenzen einrichten", heißt es laut der Süddeutschen Zeitung in einem Entwurf der Gipfel-Erklärung. An Bahnhöfen, Busbahnhöfen und Flughäfen sollten überdies Kontrollen stattfinden, Asylsuchenden sollten Strafen drohen, wenn sie nicht im Land ihrer ersten Registrierung blieben, und gegen Schleuser sollten gemeinsame Polizeizentren vorgehen.

Unterstützt werden soll von den Teilnehmern laut dem Bericht außerdem der Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex zu einer EU-Grenzpolizei und des Asylbüros Easo zu einer echten EU-Asylbehörde.

