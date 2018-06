Bremen (ots) - Mit Kevin Schumacher kann Werders U 23 zum Vorbereitungsstart ein weiteres neues Gesicht begrüßen. Der 20-jährige Stürmer wechselt vom Ligakonkurrenten 1. FC Germania Egestorf/Langreder an die Weser.



"Kevin ist zwar nicht den klassischen Weg über ein Nachwuchsleistungszentrum gegangen, hat aber dennoch eine gute fußballerische Ausbildung genossen und konnte in den letzten zwei Spielzeiten seine Qualitäten in der Regionalliga unter Beweis stellen. Deshalb sehen wir bei Kevin noch großes Entwicklungspotenzial", sagt Björn Schierenbeck, Leiter von Werders U 23.



Kevin Schumacher wechselte 2016 von der SpVgg Bad Pyrmont zum 1. FC Germania Egestorf/Langreder. In den letzten zwei Jahren kam er auf 65 Spiele in der Regionalliga Nord. Dabei erzielte der Angreifer elf Treffer und bereitete 20 Tore vor.



