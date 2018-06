Zürich (ots) - Das traditionsreiche Schweizer Bademode-Label wird

wieder auferstehen. Gekauft hat es die St. Galler Firma Jacob Rohner,

bekannt durch ihre Socken der Marke «Rohner». Verwaltungsrat Hermann

Lion bestätigt die Recherchen der «Handelszeitung»: «Wir haben das

Inventar und die Marke gekauft.»



Er hat mit Lahco viel vor. «Lahco passt gut in unsere Strategie»,

sagt der Unternehmer. «Wir arbeiten an einem Konzept, das wir zur

Badesaison 2019 auf den Markt bringen wollen.» Klar sei, dass das

Retro-Flair weiterhin Bestandteil des Markenauftritts sein wird.

Geplant sei, so Lion weiter, eine kleine Kollektion mit einer

Vielfalt an Farben. «Lahco wird als eigenständige Marke von uns

geführt.»



Im Oktober 2017 ging ein kleiner Schock durchs Land, als die

Marken Fogal und Lahco Konkurs anmeldeten. Weil sie im Winter 2015

unter ein gemeinsames Dach kamen, als Unternehmer Philippe Gaydoul

seine Strumpfmarke Fogal an Lahco verkaufte, drohten gleich zwei

ikonische Schweizer Marken für immer zu verschwinden.



