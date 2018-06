Der DAX war seit dem Abprallen an der 12600, in der Gegenbewegung und schloss heute nahezu das Gap. Um Tagesschart ist er weiter im Seitwärtstrend und wird sich da weiter austoben. Ein Ausbruch gibt dann die weitere Richtung an. Wer sich jetzt fragt, ja in welche Richtung wird er denn ausbrechen? Der hat Charttechnik nicht verstanden. Ein Chartsignal entsteht beim Ausbruch und nicht vorher. Charts: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...