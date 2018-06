Bei Verstößen gegen die bundesweit ersten Dieselfahrverbote in Hamburg drohen ab diesem Donnerstag Bußgelder. Nachdem in der ersten Phase nach Inkrafttreten der Regelung Anfang des Monats Verbotssünder lediglich verwarnt und informiert worden seien, würden Verstöße ab sofort als Ordnungswidrigkeit geahndet, teilte die Polizei mit. Bei einer Großkontrolle auf einem der beiden betroffenen Straßenabschnitte im Bezirk Altona soll am Donnerstagvormittag die Einhaltung des Fahrverbots überprüft werden.

Die gut anderthalb Kilometer der Stresemannstraße sind für Lkw, die nicht die Euro-Norm 6 erfüllen, gesperrt. Auf der nahegelegenen Max-Brauer-Alle dürfen zusätzlich auch keine älteren Diesel-Pkw mehr fahren. Auch dort soll es künftig Kontrollen geben - wann, ist noch nicht bekannt. Die Stadt will damit die Stickoxidbelastung der Luft senken. Verstöße gegen das Fahrverbot werden mit Verwarn- oder Bußgeldern in Höhe von 25 Euro für Pkw und 75 Euro für Lkw geahndet.

Die Stresemannstraße ist Teil der wichtigsten Ost-West-Verbindung der Stadt und vom Lastverkehr stark frequentiert. Um ein Verkehrschaos zu vermeiden, sollen verdächtige Lkw bei den Kontrollen herausgewunken und auf das Heiligengeistfeld im Stadtteil St. Pauli gelotst werden. Auf der Veranstaltungsfläche soll dann die Überprüfung stattfinden./fi/DP/stw

