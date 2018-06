Berlin (ots) - Die Entscheidung für Chatrian reicht weit über die Welt des Kinos hinaus. In Berlin hat man zuletzt die bittere Erfahrung machen müssen, wie ein nicht hinreichend vorbereiteter und durchgeführter Führungswechsel in einer wichtigen kulturellen Institution zum Gegenstand eines erbitterten Kulturkampfes wurde. ... Das Volksbühnen-Desaster dürfte als warnendes Beispiel auch die Entscheidungsfindung von Monika Grütters beeinflusst haben, wenngleich sie dabei nur kulturpolitische Beobachterin war.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion christine.dankbar@dumont.de