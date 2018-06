Mannheimer Morgen zum Report der Organisation Oxfam Überschrift: Zu wenig Druck Große Konzerne haben heute in mancher Hinsicht mehr Macht als Regierungen. Im Lebensmittelhandel ist das zum Beispiel so. Spitzenreiter Walmart aus den USA, aber auch die deutschen Handelsriesen Lidl&Schwarz, Aldi oder Rewe und noch ein paar andere in Europa vereinen den Bärenanteil des Einkaufsvolumens bei Landwirten und Verarbeitern rund um den Erdball. Diese Einkaufsmacht ist ein Druckmittel, das die Unternehmen gerne einsetzen. So drücken sie Preise und Qualität von Obst, Gemüse oder anderen Erzeugnissen durch. Denselben Einfluss könnten sie auch hinsichtlich der Arbeitsbedingungen oder des Umgangs der Landwirtschaft mit der Umwelt geltend machen. Doch das geschieht nur widerwillig, weil das den Einkauf verteuert und die Gewinnmargen schmälern könnte. Es fehlt an Anreizen für derlei gesellschaftliches Engagement der Supermarktketten. Das liegt auch an den Kunden hierzulande, denen die billige Ananas wichtiger ist als eine gute Bezahlung der Plantagenarbeiter. Druck vonseiten der Kunden gibt es nur, wenn deren Gesundheit gefährdet ist. So bleibt es bei vereinzelten Initiativen aus der Wirtschaft selbst heraus. Das Verhalten des Handels wird sich nur ändern, wenn die Politik Vorgaben hinsichtlich der Kontrolle der Lieferketten gibt, die auch soziale und ökologische Aspekte beinhaltet. Frankreich hat vorgemacht, wie das funktionieren kann. Es ist nachahmenswert. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

June 20, 2018 13:50 ET (17:50 GMT)