Symbol: $BBWKN: A1W2YKISIN: CA09228F1036 Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate BlackBerry Limited ist ein Unternehmen, das sich auf Software und Dienstleistungen spezialisiert hat. Die Aktie befindet sich seit den letzten 6 Monaten in einem Abwärtstrend. Seit Mai hat sich allerdings ein kleiner Aufwärtstrend gebildet und derzeit konsolidiert der Wert über die EMA20 und 50. Bis zu dem nächsten Resistance-Bereich in der Nähe der 13,45 US-Dollar Marke ist genügend Platz vorhanden um Trades mit einem guten Risk-Reward umzusetzen. Die Quartalszahlen werden jedoch am 22 Juni bekannt gegeben und das macht ein möglicher Einstieg zum jetzigen Punkt schwierig, da wir nicht wissen wie die Marktteilnehmer auf die Quartalszahlen reagieren würden. Chart vom...

