Die Blockchain-Technologie hat mittlerweile die Finanzressorts großer Unternehmen erreicht. Die experimentieren, investieren und analysieren fleißig.

Den letzten Anstoß gab letztlich das Weltwirtschaftsforum in Davos. Seitdem die Experten dort prophezeit haben, dass schon im Jahr 2027 das in Blockchain verwaltete Geldvolumen zehn Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung betragen soll, denken viele Unternehmen um.

Seither sind speziell die Finanzvorstände quer über alle Branchen wie elektrisiert von der Technik. "Ich halte es für ein interessantes alternatives Konzept", wertet Tanja Tamara Dreilich die ersten Versuche, die sie als Finanzchefin des Autozulieferers Kirchhoff mit der neuen Technik gemacht hat. Bei der nächsten Finanzierung in ihrem Haus soll die neue Technik auf jeden Fall schon mal mit eingesetzt werden, blickt sie beim CFO-Kongress des Handelsblatts am Mittwoch nach vorne. Für viele Unternehmen sei es aber noch die Suche nach dem "weiten großen Meer".

Der Wandel in der Wahrnehmung der Unternehmen innerhalb von nur einem Jahr ist trotzdem radikal. Galt die Technik noch vor gar nicht langer Zeit als Tummelplatz für Kriminelle. Das ist sie zum Teil heute noch. Erst am Mittwoch wurde wieder ein Fall in Südkorea bekannt, wo Hacker über 30 Millionen Dollar ergaunert haben sollen.

Trotzdem sehen mittlerweile immer mehr Unternehmen eher die Chancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...