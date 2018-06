FRANKFURT (Dow Jones)--Der Baukonzern Hochtief will nach der Übernahme von Abertis die verbliebenen Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen drängen. Das Unternehmen bietet den Anteilseignern 18,36 Euro je Aktie, wie die Hochtief AG mitteilte. Das Angebot gilt vom 21. Juni bis mindestens 27. Juli. Im Anschluss an den Squeeze-Out soll Abertis von der Börse genommen werden. Die ACS-Tochter Hochtief berief zudem für den 25. Juli eine Hauptversammlung des spanischen Mautstraßenbetreibers ein, auf der das Delisting beschlossen werden soll.

Hochtief hatte im Zuge ihrer Übernahmeofferte für den spanischen Mautstraßenbetreibers Abertis im Mai fast 79 Prozent der Anteile übernommen und hält nach weiteren Aktienkäufen am Markt derzeit 94,4 Prozent an Abertis, wie das Unternehmen mitteilte. Die Transaktion ist Teil eines gemeinsamen Vorgehens mit Atlantia, um ein absehbar preistreibendes Bieterrennen um Abertis zu vermeiden.

Zur Vereinfachung der Übernahme hat zunächst Hochtief die Abertis-Aktien mehrheitlich übernommen. Bis Ende September sollen die Abertis-Aktien auf eine gemeinsame Holdinggesellschaft übertragen werden. An der komplizierten Joint-Venture-Konstruktion ist auch die Hochtief-Mutter Actividades des Construccion y Servicios (ACS) beteiligt. In der wird Atlantia mit 50 Prozent plus einer Aktie das Sagen haben, ACS bekommt 30 Prozent und Hochtief 20 Prozent minus 1 Aktie. Die EU-Kommission wird am 6. Juli entscheiden, ob sie Hochtief, ACS und Atlantia auch gemeinsam die Übernahme von Abertis erlaubt.

