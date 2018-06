Nergi startet in eine neue Saison: Ab Mitte August setzt die Trendfrucht im Mini-Format wieder Akzente im Obstregal. Die Mini-Kiwi Nergi ist eine echte Vitaminbombe. Als vitaminreicher Snack "to go" findet sie ihren Platz bei den Beeren oder in der Convenience-Theke. Nergi in der Mitnahmeschale. Foto © Sofruileg/Nergi Durch ihre essbare, glatte Haut und ihre kleine...

Den vollständigen Artikel lesen ...