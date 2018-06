Saarbrücken (ots) - Der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), begrüßt den Sondergipfel der EU zur Migration. Weber sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag): "Ich bin froh, dass endlich Bewegung in der Migrationsdebatte ist und Ergebnisse greifbar sind. Deshalb ist das Treffen am Sonntag gut."



Weber betonte weiter: "Die allermeisten Elemente für ein erfolgreiches gemeinsames Handeln liegen auf dem Tisch. Jetzt müssen alle ein Stück aufeinander zugehen." Mit Blick auf die Beschlüsse des deutsch-französischen Treffens in Meseberg erklärte Weber: "Endlich geht nach monatelangem Stillstand in der Europapolitik etwas vorwärts." Gleichwohl müssten offene Fragen noch geklärt werden. "Eine Transferunion ist mit uns nicht zu machen", sagte der CSU-Politiker. " Und die darf es auch nicht über die Hintertür geben."



