Die kommunalen Wasserwerke in Deutschland erhoffen sich klare Ansagen von der erwarteten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über eine EU-Klage zu Nitrat im Grundwasser. "Wir wünschen uns vom Europäischen Gerichtshof so deutliche Aussagen, um zu bewerten, ob das neue Düngerecht ausreichend ist, um die europäischen Vorgaben umzusetzen", sagte der Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Karsten Specht, der Deutschen Presse-Agentur. Sollte deutlich werden, dass die neuen Regeln fürs Düngen nicht streng genug seien, müsse Berlin nachbessern. "Nur so können wir unsere Trinkwasserressourcen schützen", sagte Specht.

Das Verfahren am Europäischen Gerichtshof ist von Bedeutung für Bauern, weil das Nitrat zum Großteil aus Düngern stammt. Es betrifft aber letztlich alle Wasserverbraucher, da Nitrat teils mit Kostenaufwand aus Trinkwasser entfernt werden muss. Das Umweltbundesamt und die Wasserwerke warnen vor steigenden Preisen. Seit der Klage 2016 hat die Bundesregierung die Regeln fürs Düngen verschärft. Die Richter in Luxemburg urteilen über die alte Rechtslage, aus der Urteilsbegründung könnten aber auch Rückschlüsse auf den heutigen Stand möglich sein./ted/vsr/DP/zb

AXC0005 2018-06-21/05:32