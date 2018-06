Der chinesische Immobilienkonzern Nam Tai Property (ISIN: VGG639071023, NYSE: NTP) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,07 US-Dollar. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,28 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 11,28 US-Dollar (Stand: 20. Juni 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,48 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 20. Juli 2018 (Record date: 30. Juni ...

