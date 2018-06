Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Kriminelle, die einen betrügen wollen werden immer dreister, und ob alt oder jung, jeder kann auf Trickdiebe reinfallen. Max Zimmermann fast für uns zusammen, worum es bei dem Geldautomaten-Trick geht und wie man sich schützen kann.



Sprecher: Es geht um das Abheben am Geldautomaten, aber es geht nicht um technische Manipulationen, sondern um ein Ablenkungsmanöver, bei dem man um sein Geld gebracht wird. Chefredakteurin Claudia Röttger, vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber", erklärt uns, wie der Trick funktioniert:



O-Ton Claudia Röttger: 20 Sekunden



In der Regel sind es zwei Kriminelle, die es auf das Geld abgesehen haben. Diese perfide Ablenkmasche beginnt oft mit penetranter körperlicher Nähe. Und während die oder der Sie anspricht und ablenkt, entwendet der andere Trickdieb Ihr Geld, und das geht oft so schnell, dass Sie erst hinterher merken, dass Sie um einen hohen Betrag betrogen wurden.



Sprecher: Wie muss man sich so eine Situation vor dem Geldautomaten vorstellen?



O-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden



Sie geben den PIN ein, und in dem Moment kommt zum Beispiel eine Frau dicht auf Sie zu, bittet zum Beispiel um eine Spende für hungernde Kinder, lässt nicht locker, redet laut auf Sie ein, damit die Geräusche vom Geldautomaten übertönt werden. Denn ein Komplize hat sich inzwischen herangeschlichen und kann jetzt bis zu 1000 Euro unbemerkt von Ihrem Konto abheben.



Sprecher: Und der Komplize verschwindet so unauffällig wie er gekommen ist. Haben Sie Tipps, wie man sich vor so einer unverfrorenen Abzocke schützen kann?



O-Ton Claudia Röttger: 14 Sekunden



Am besten warten Sie bis Sie allein im Raum sind. Wenn das nicht möglich ist, brechen Sie grundsätzlich den Abhebevorgang ab, wenn sich Ihnen jemand verdächtig nähert, ziehen Sie die EC-Karte heraus und halten Sie sie fest.



Abmoderationsvorschlag: Um dieser miesen Masche der Trickdiebe zu entgehen, lassen Sie sich das Geld am besten direkt an den Bankschalter auszahlen oder gehen zu zweit zum Geldabheben, empfiehlt der "Senioren Ratgeber".



