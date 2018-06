Die staatlich geförderte Riester-Rente wird viel kritisiert - und das zurecht. Doch es gibt immer noch Menschen, für die sich das Vorsorgeprodukt lohnt.

"Riester-Rente wird noch attraktiver", frohlockte das Bundesfinanzministerium Anfang 2018. Der Grund: Statt 154 Euro pro Jahr bekommen Sparer seit Januar bis zu 175 Euro vom Staat. Trotzdem reißen die Stimmen nicht ab, die Riester für überflüssig, ja gar zum Verlustgeschäft erklären. Verbraucher sind dementsprechend verunsichert - und das zurecht, denn es gibt keine pauschale Antwort auf Sinn oder Unsinn der Riester-Rente, wie Ralf Scherfling erklärt, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale NRW: "Ob sich Riester lohnt oder nicht, ist immer eine Frage des Einzelfalls."

Generell gibt es zwei Strategien, die Sparen mit Riester profitabel machen können. Die eine konzentriert sich auf die Zulagen, die andere auf die Steuervorteile. Auch wenn Verallgemeinerungen schwierig sind, eine Faustregel gibt es: Die Zulagen-Strategie lohnt sich vor allem für Geringverdiener und Familien mit Kindern, während die Steuervorteile vor allem bei gutverdienenden Singles greifen.

Die Zulagen-Strategie: Möglichst viel Geld vom Staat

Bei der Zulagen-Strategie geht es darum, mit möglichst wenig Eigeneinsatz möglichst viel Geld vom Staat zu bekommen. Der Riester-Sparer selbst erhält eben die 175 Euro Pauschale plus 300 Euro pro nach 2008 geborenem Kind. Für vor 2008 geborene Kinder gibt es 185 Euro. Je mehr Kinder ein Sparer also hat, desto mehr Geld bekommt er vom Staat.

Rechnung: Ein alleinerziehender Vater mit einem kleinen Kind etwa bekommt 475 Euro an Zulagen im Jahr. Nehmen wir an, dass er 15.000 zu versteuerndes Einkommen im Jahr verdient. Zahlt er nun das vorgeschriebene Minimum von vier Prozent seines Einkommens in den Riestervertrag ein, sind das 600 Euro. Da 475 Euro vom Staat über Zulagen gezahlt werden, muss er selbst nur 125 Euro im Jahr aufbringen beziehungsweise 10,42 Euro im Monat. Hätte der Vater zwei oder mehr Kinder, würde sogar nur der Sockelbetrag von 60 Euro im Jahr beziehungsweise fünf Euro im Monat fällig.

Die Steuer-Strategie: Steuererstattung dank Sonderausgabenabzug

Die Steuer-Strategie wiederum zielt auf den sogenannten Sonderausgabenabzug ab, mit dessen Hilfe man Riester-Sparaufwände bis zu 2100 Euro von der Steuer absetzen kann. Da die Zulagen mit den Steuervorteilen verrechnet werden, lohnt sich diese Strategie vor allem, wenn man möglichst wenig Zulagen bekommt - also Single ist und keine Kinder hat.

Rechnung: Eine Single-Frau verdient ein zu versteuerndes Einkommen von 52.500 Euro. Da der Staat Riester-Sparverträge maximal bis zu 2100 Euro im Jahr unterstützt (und von der Steuer absetzen lässt), spart sie genau 2100 Euro im Jahr. Diese Summe kann sie von der Steuer absetzen, allerdings abzüglich der Zulagen. Aus dem zu versteuernden Jahreseinkommen werden 50.400 Euro, was im Vergleich zum Ursprungseinkommen zu einer Steuerersparnis von knapp 897 Euro führt. Selbst wenn hiervon noch die empfangene Riester-Zulage von 175 Euro abgezogen wird, bleibt immer noch eine jährliche Steuerersparnis von 722 Euro übrig.

Tatsächlich fallen jedoch nur die wenigsten so eindeutig in eine Gruppe. Alle, die sich irgendwo zwischen reichem Single und armem Alleinerziehenden bewegen, müssen "mit spitzen Bleistift rechnen", ob sich Riester lohnt, wie Scherfling sagt. Das gilt insbesondere für Familien, bei denen die verschiedensten Riester-Kombinationen denkbar sind. Die meisten Riester-Sparer dürften aber eher von der Zulagen- als von der Steuer-Strategie profitieren.

Die Kehrseite: Steuern im Alter und geringe Beträge

Doch ...

