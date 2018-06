Quartalszahlen von Blackberry stehen an – Geht die Trendwende beim Handyhersteller weiter?

Symbol: $BB WKN: A1W2YK ISIN: CA09228F1036Trendbetrachtung auf Basis 6 MonateBlackBerry Limited ist ein Unternehmen, das sich auf Software und Dienstleistungen spezialisiert hat.Die Aktie befindet sich seit den letzten 6 Monaten in einem Abwärtstrend. Seit Mai hat sich allerdings ein kleiner Aufwärtstrend gebildet und derzeit konsolidiert der Wert über die EMA20 und 50. Bis zu dem nächsten Resistance-Bereich in der Nähe der 13,45 US-Dollar Marke ist genügend Platz vorhanden um Trades mit einem guten Risk-Reward umzusetzen. Die Quartalszahlen werden jedoch am 22 Juni bekannt gegeben und das macht ein möglicher Einstieg zum jetzigen Punkt schwierig, da wir nicht wissen wie die Marktteilnehmer auf die Quartalszahlen reagieren würden.Chart vom 20.06.2018 Kurs: 11.93 USDExpertenmeinungDie spannende Frage wäre jetzt wo und wann könnte man einen Trade umsetzen? Auf Grund der Quartalszahlen ist vorerst Geduld gefragt. Sollte es zu keinen heftigen Reaktionen mit Gaps nach dem Event kommen, wäre ein mögliches Setup in dem Bereich der 12,21 US-Dollar Marke über die EMAs mit Stopp unter dem Tief der Kerze. Sollte alles nach Regie verlaufen, können Gewinne im Bereich 13,50 realisiert werden.Derzeit habe ich keine Positionen in diesem Wert und werde die Aktie erst nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen wieder beobachten.Aussicht: BULLISCHAutor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at Der Autor ist aktuel in diesem Wertpapier nicht investiert