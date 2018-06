Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1557 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Zum Franken entwickelte sich der Euro vor der geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB seitwärts. Zuletzt kostete der Euro 1,1535 nach 1,1538 Franken am späten Mittwoch. Der Dollar stieg indes auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...