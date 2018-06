Immersion Corporation – Die Kursrakete könnte abermals zünden

Symbol: $IMMR WKN: 929096 ISIN: US4525211078Trendbetrachtung auf Basis 6 MonateDas Unternehmen Immersion Corporation ist eine Aktie aus dem Telekommunikationsbereich. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und lizenziert Technologien, die den Menschen ermöglichen, ihren Tastsinn bei verschiedenen Interaktionen mit digitalen Produkten zu nutzen.Die Aktie befindet sich in den letzten 6 Monaten in einem schönen Aufwärtstrend mit steigendem Volumen und korrigiert seit den letzten paar Tagen in der Nähe des EMA20. Am 18. und 19. Juni haben sich zwei Umkehrkerzen gebildet, die genau am EMA20 verlaufen und heute bildet sich eine grüne Tageskerze, die die Umkehrkerzen zu bestätigt. Dies macht die den Wert zu einem interessanten Long-Kandidaten.Chart vom 20.06.2018 Kurs: 16.25 USDExpertenmeinungEin mögliches Setup wäre ein Kauf über den Umkehrkerzen, mit einem Stopp unter den Dochten, in der Nähe der 14,70 US-Dollar Marke. Der Nasdaq Index befindet sich ebenfalls in einem Aufwärtstrend und am Allzeithoch. Daher wäre dies ebenfalls vorteilhaft für Trader, welche derzeit Long-Position in den Technologie-Werten haben.Quartalszahlen werden Anfang August bekannt gegeben und zu diesem Zeitpunkt sollte man vorsichtig sein, da man nie weiß, wie die Marktteilnehmer darauf reagieren werden.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht: BULLISCHAutor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at