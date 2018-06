Erwerb einer 68,000 Quadratfuß großen Produktionsstätte in der Opportunity Zone in Kentucky, USA

Voraussichtlich werden vor Ort 150 feste Arbeitsplätze bei Aufnahme der Serienproduktion geschaffen

Unmittelbar nachdem Veloxint als Breakthrough Solution of the Year im Rahmen der S&P Global Platts Global Metals Awards 2018 für seine nanokristalline Legierungsmetallurgie ausgezeichnet wurde, hat die Tochtergesellschaft von Braidy Industries den Erwerb einer 68.000 Quadratfuß großen Produktionsstätte (vormals HT Hackney Co. Gebäude) vollzogen. Das Werk ist in einer vom US-Finanzministerium genehmigten Opportunity Zone gelegen, die von Matt Bevin, Kentucky Governor, bestimmt wurde. In einer Opportunity Zone werden bei Investitionen, die fünf oder mehr Jahre im Besitz verbleiben, die Kapitalertragsteuern um 50% gesenkt. Für 10 Jahre im Besitz befindliche Investitionen fallen dann keine Kapitalertragsteuern mehr an.

Veloxint ist für seine Fortschritte in der nanokristallinen Legierungsmetallurgie bekannt. Das Unternehmen, das inkubiert am MIT mit firmeneigener Technologie aufgebaut wurde, hat den Code der Prozessindustrialisierung geknackt und produziert einige der härtesten und stärksten Metalle der Welt, die dank ihrer fortschrittlichen Eigenschaften hitze- und zerfallsbeständig sind.

Für die Juroren der Global Metals Awards war Veloxint "ein überzeugender Gewinner mit riesigem Potenzial". Seine Pulvermetallurgie-Technologie "wird zahlreiche Anwendungen in mehreren Branchen finden", so die Einschätzung der Preisrichter.

Der Veloxint-CEO Alan Lund kommentierte die Entwicklungen mit den Worten: "Der Global Metals Award für die Breakthrough Solution of the Year von S&P Global Platts ist eine große Ehre und wir freuen uns über diese Bestätigung in einer Phase, in der wir unsere Produktionsstätte in Ost-Kentucky einrichten. Für uns ist es nicht nur wichtig, dass unser Standort in der Nähe von Braidy Industries im EastPark gelegen ist, sondern auch, dass wir in den Genuss des wirtschaftlichen Vorteils einer ausgewiesenen Opportunity Zone kommen. Letztendlich können wir so 150 langfristige Arbeitsplätze für bedürftige Familie in der Region schaffen. Schließlich sind Menschen die Grundlage unseres Betriebs."

"Mithilfe von Veloxint und der Braidy Atlas Mill bauen wir die Appalachia-Region mit Technologie neu auf", so Craig Bouchard, CEO von Braidy Industries. "Wir werden weiterhin die Bemühungen unterstützen, die Ost-Kentucky zu einem Teil des bekanntesten Korridors modernster Produktion in der Welt machen. Wir freuen uns, dass unser EastPark-Gebiet in der von Gouverneur Bevin festgelegten Opportunity Zone eingeschlossen ist. Wir laden weitere Unternehmen mit synergistischen Technologien dazu ein, sich uns anzuschließen und Teil unserer "One Family"-Initiativen bei Braidy Industries zu werden."

"Technologie spielte bei dieser Kandidatenliste eine immer wichtigere Rolle. Nachhaltigkeit war überall in der Wertschöpfungskette zu erkennen und Umwelt und Effizienz wurden groß geschrieben", so Martin Fraenkel, President von S&P Global Platts. "Wir gratulieren Veloxint zu diesem eindrucksvollen Erfolg bei den S&P Global Platts Global Metals Awards 2018."

Über Braidy Industries/Veloxint

Braidy Industries ist ein zukunftsorientierter, fortschrittlicher Hersteller von Metallen für die globale Transport- und Rüstungsindustrie. Zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Veloxint, einem MIT-inkubierten Unternehmen für Leichtbau-Lösungen, produziert das Unternehmen die stärksten Metalle, die je hergestellt wurden. Das erste Projekt von Braidy Industries ist der Bau des kostengünstigsten Aluminiumwalzwerks Nordamerikas im EastPark Industrial Center in Ashland, Kentucky, um jährlich 300.000 Tonnen serienreifes Aluminiumblech der Serien 5000x, 6000x und 7000x für die Automobil- und Luftfahrtindustrie herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.braidyindustries.com.

Über S&P Global Platts

Wir von S&P Global Platts bieten Ihnen die Einblicke, die Sie benötigen, um auf Basis von fundierten Daten und einer soliden Vertrauenslage bessere Handels- und Geschäftsentscheidungen zu treffen. Wir sind der führende unabhängige Anbieter von Fachinformationen und Richtpreisen in den Rohstoff- und Energiemärkten. Kunden in mehr als 150 Ländern vertrauen auf unsere Fachkenntnisse in Berichterstattung, Preisgestaltung und Analyse, mit denen wir für mehr Transparenz und Effizienz an den Märkten sorgen. S&P Global Platts konzentriert sich bei seiner Berichterstattung vor allem auf die Branchen Öl und Gas, Energie, Petrochemie, Metalle, Landwirtschaft und Transport.

S&P Global Platts ist ein Geschäftsbereich von S&P Global (NYSE: SPGI), der Einzelpersonen, Firmen und Regierungsbehörden mit essentiellen Daten versorgt, um ihnen Entscheidungen auf einer besseren Vertrauensbasis zu ermöglichen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.platts.com.

