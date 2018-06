Die Privatbank Berenberg hat NFon mit "Buy" und einem Kursziel von 22 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Geschäftsfeld des auf Telefonanlagen aus der Cloud spezialisierten Unternehmens repräsentiere die Zukunft, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Firma dürfte in einem fragmentierten und sich wandelnden Markt zu den Gewinnern zählen. Paganetty hob zudem das starke Umsatzwachstum hervor./la/ajx Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-06-21/08:12

ISIN: DE000A0N4N52