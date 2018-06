Heute vor 70 Jahren wurde die Deutsche Mark eingeführt. Noch immer gilt sie Vielen als Sehnsuchtswährung - stark, sicher, unabhängig. Dabei stünde Deutschland mit der D-Mark deutlich schlechter da.

Manchmal kann einem der Euro fast leidtun, zumindest in Deutschland. Obwohl sie als große Profiteure der Gemeinschaftswährung gelten, wollen die Deutschen mit ihr nicht so recht warmwerden. Fast jeder zweite Bundesbürger sieht den Euro laut einer Umfrage der GfK kritisch. Ebenfalls knapp 50 Prozent rechnen Euro-Beträge nach wie vor in D-Mark um. Und, die stärkste der drei Zahlen, etwa 40 Prozent der Deutschen wünschen sich die Deutsche Mark zurück.

Die Mark ist für viele weit mehr als eine ausrangierte Währung, die am 21. Juni vor genau 70 Jahren eingeführt wurde. Sie ist eine Legende, ein Sehnsuchtsort aus einer besseren, überschaubareren Zeit. Sie steht für den Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg, für den deutschen Wiederaufbau, das Wirtschaftswunder. Die Mark steht für Stabilität und Sicherheit. In einer Zeit, in der die Europäische Zentralbank die Märkte mit Geld überflutet, die Schuldenkrise im Süden des Kontinents sich nicht abschütteln lässt und nun auch noch ein internationaler Handelskrieg droht, klingt das verlockend.

Gäbe es heute Mark statt Euro, so die unausgesprochene Hoffnung, dann wäre auch Deutschlands Position in der Welt wieder stärker und sicherer. Das Problem ist nur, dass das ein Trugschluss ist. Mit der D-Mark würde Deutschland sich nicht stärken, sondern im Gegenteil wahrscheinlich sogar in eine handfeste Wirtschaftskrise rutschen. Das ist nicht die steile These eines Journalisten, sondern das Resultat ausführlicher Studien eines Experten.

Ansgar Belke lehrt als Professor an der Universität Duisburg-Essen über Makroökonomik und Geld- und Währungstheorie und gibt mehrere Finanz-Fachzeitschriften heraus. Eine seiner eigenen Publikationen hat ihm voriges Jahr eine Einladung ins italienische Parlament eingetragen. Das Thema des Papiers: Was würde passieren, wenn die Eurozone zerbricht? Belkes Antwort: Nichts Gutes, selbst für das vergleichsweise ...

