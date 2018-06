Der Autobauer Daimler spürt die Folgen des von US-Präsident Trump entfachten Handelsstreits. Dabei geht es auch um Exporte aus den USA nach China. Höhere Einfuhrabgaben dürften die Nachfrage nach SUV belasten.

Daimler hat wegen des US-chinesischen Handelsstreits eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr herausgegeben. Die höheren chinesischen Zölle für in den USA hergestellte Autos könnten nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden, erklärte der Konzern am Mittwochabend in einer Pflichtmitteilung. ...

