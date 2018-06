Das langjährige Ziel: Europa soll zum weltweit wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum werden. Die Realität: Monstergesetze mit fragwürdigem Nutzen. Hier sind drei Beispiele mit ihren jeweiligen Folgen, die auch Investoren beunruhigen sollten. MiFID II Die unter dem Kürzel MiFID bekannte EU-Richtlinie (Markets in Financial Instruments Directive) trat im Januar in ihrer zweiten Version in Kraft und gilt im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum. Die Absicht: Die bessere Regelung des Wettbewerbs und mehr Verbraucherschutz rund um die Geldanlage. Die Umsetzung: Anlageberater müssen nun viel umfassender prüfen, ob ihre Empfehlungen für den individuellen Anleger geeignet sind. Er muss also unter anderem herausfinden, ob der Kunde, der vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...