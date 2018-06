BB Biotech (WKN: A0NFN3) war in den vergangenen Jahrzehnten ein überaus lukratives Investment. Seit dem Börsengang im November des Jahres 1993 stieg die Aktie insgesamt um mehr als 2.200 % (in Schweizer Franken). Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Kurssteigerung von mehr als 13 % im Jahr. Wow! Doch sind ähnliche Renditen auch gegenwärtig möglich? Lass uns dazu ein paar grundsätzliche Überlegungen anstellen: Die möglichen Sorgen Viele Investoren fragen sich bei solch beeindruckenden Resultaten in der Vergangenheit oftmals, wie viel Potenzial eine Aktie denn überhaupt noch besitzt. Getreu dem Motto, nach 2.200 % im Plus wird wohl nicht mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...