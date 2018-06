In den ersten vier Monaten des Jahres steigerten die Maschinenbauer ihre Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um nominal 4,4 % auf 56,1 Mrd. Euro, meldet der Industrieverband VDMA. Im ersten Quartal hatte das Wachstum nur 3,0 % erreicht. Das lag allein an einem mageren Ergebnis im März (minus 2,7 %), was der Verband auf zwei Arbeitstage weniger als im Vorjahresmonat zurückführt. "Im April kam der erwartete Ausgleich, denn dieser Monat hatte zwei Arbeitstage mehr als im Vorjahr. Das führte zu einem starken Plus im April von 8,6 %", erläutert VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann. Die Einfuhr von Maschinen und Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...