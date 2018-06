The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2LQHV8 KRED.F.WIED.18/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADT4 DZ BANK CLN E.9515 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADU2 DZ BANK CLN E.9516 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADV0 DZ BANK CLN E.9517 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADW8 DZ BANK CLN E.9518 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADX6 DZ BANK CLN E.9519 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KY9 DZ BANK IS.A951 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P985 LBBW STUFENZINS 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013345048 SOC.GEN.SFH 18/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013345485 C.F.FINANC.LOC. 18/38 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US06051GHC69 BANK AMERI. 2023 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US06051GHD43 BANK AMERI. 2028 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US26444HAE18 DUKE ENERGY FLORIDA 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US26444HAF82 DUKE ENERGY FLORIDA 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US694308HY69 PG + E CORP. 18/47 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128283R96 US TREASURY 2028 BD01 BON USD N

CA XFRA USL56590AA73 JBS USA LU/FIN.18/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1844079738 DE VOLKSBK NV 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA FW9 XFRA AU000000AJL1 AJ LUCAS GROUP LTD EQ00 EQU EUR N

CA 433 XFRA AU000000APX3 APPEN LTD EQ00 EQU EUR N

CA 8VE XFRA AU000000ESV3 ESERVGLOBAL EQ00 EQU EUR N

CA UVW XFRA AU000000RKN9 RECKON LTD. EQ00 EQU EUR N

CA 2MK XFRA CH0420462266 KLINGELNBERG AG NA SF5 EQ00 EQU EUR Y