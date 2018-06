FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ENB XFRA CA2935701078 ENSIGN ENERGY SERVICES 0.078 EUR

C6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.078 EUR

ATH1 XFRA BMG0534R1088 ASIA SAT.TELE.HLDGS HD-10 0.022 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.091 EUR

LSU2 XFRA GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.167 EUR

HB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.173 EUR

G7W XFRA GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 0.341 EUR

E5M XFRA US26969P1084 EAGLE MATLS DL -,01 0.086 EUR

VGVE XFRA IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.WO.U.ETF DL 0.404 EUR

VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AMER.U.ETF DL 0.205 EUR

VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250 UETF LS 0.412 EUR

VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETF EO 0.598 EUR

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR CORP.BD U.ETF EO 0.038 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EUROZ.G.B.UETF EO 0.010 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DL 0.110 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.037 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.143 EUR

VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EM U.ETF DL 0.315 EUR

VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DL 0.525 EUR

VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500 U.ETF DL 0.175 EUR

VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100 UETF LS 0.506 EUR

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.030 EUR

VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETF DL 0.579 EUR

VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EUR.UETF EO 0.551 EUR

VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JAP.UETF DL 0.221 EUR

VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.UETF 0.191 EUR

VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 U.ETF 0.581 EUR

CQN XFRA CNE100001QN2 BANK OF CHONGQING H YC1 0.016 EUR

TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.173 EUR

XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.035 EUR

0T5 XFRA US90041L1052 TURNING POINT BRA. DL-,01 0.035 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.091 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.064 EUR

VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BD 0.058 EUR

597 XFRA HK0000337987 BOCOM INT.HLDGS CO. LTD 0.009 EUR