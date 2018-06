FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.579 EUR

49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.314 EUR

O1A XFRA US6824061039 ONE LIBERTY PROPTS DL 1 0.389 EUR

MHQ XFRA US5591892048 MAGNITOGORSK I+S REGS/13 0.145 EUR

IFF XFRA US4595061015 INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 0.597 EUR

FDX XFRA US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.562 EUR

EQR XFRA US29476L1070 EQUITY RESI. SBI DL-,01 0.467 EUR

BKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.141 EUR

CIA XFRA US16937R1041 CHINA EAS. AIRL.H ADR/50 0.347 EUR

CTD XFRA US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 0.346 EUR

QF8 XFRA ID1000102304 MANDALA MULTIFIN. RP100 0.009 EUR

4BY XFRA HK0285041858 BYD ELECTRONIC 0.031 EUR

ST5 XFRA DE000A0LR936 STEICO SE 0.210 EUR

WDI XFRA DE0007472060 WIRECARD AG 0.180 EUR

STO3 XFRA DE0007274136 STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 4.090 EUR

SIX3 XFRA DE0007231334 SIXT SE VZO O.N. 4.020 EUR

SIX2 XFRA DE0007231326 SIXT SE ST O.N. 4.000 EUR

HUL XFRA DE0006102007 BHS TABLETOP AG O.N. 0.600 EUR

GFT XFRA DE0005800601 GFT TECHNOLOGIES SE 0.300 EUR

FHW XFRA DE0005767909 FERNHEIZ.NEUKOELLN O.N. 1.600 EUR

BY6 XFRA CNE100000296 BYD CO. LTD H YC 1 0.019 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.124 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.119 EUR

2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.081 EUR

XD4 XFRA AT000000STR1 STRABAG SE 1.300 EUR

LCLA XFRA ID1000125107 KALBE FARMA RP 10 0.002 EUR

G24 XFRA DE000A12DM80 SCOUT24 AG NA O.N. 0.560 EUR

PBB XFRA DE0008019001 DT.PFANDBRIEFBK AG 1.070 EUR

EYP XFRA GRS359353000 EYDAP S.A. INH EO 0,6 0.200 EUR

541 XFRA US00090Q1031 ADT INC. DL-,01 0.030 EUR

KB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.061 EUR

TYIA XFRA IE00BY7QL619 JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 0.225 EUR

RNL1 XFRA US7596734035 RENAU.UNSP.ARD 1/5 EO3,81 0.713 EUR

MOED XFRA LU1481201538 BNPPE.-E.MO.EU.UEDEO 3.100 EUR

QUED XFRA LU1481201611 BNPPE.-E.QA.EU.UEDEO 3.600 EUR