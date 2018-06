FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RP0 XFRA US74972G1031 RPX CORP. DL -,0001

ODDB XFRA JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E.

KO2 XFRA FR0010386334 KORIAN S.A. INH. EO 5

CAR XFRA FR0000120172 CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5

PAT XFRA DE000PAT1AG3 PATRIZIA IMMOBILIEN NA ON

AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15

RSK XFRA BMG0450A1053 ARCH CAPITAL GROUP DL-,01