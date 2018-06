Die Gemeinschaftswährung baut ihre negative Dynamik aus und so fällt der EUR/USD zum neuen Tagestief in den Bereich der 1,1550. EUR/USD schaut auf USD, Deutschland Das Paar bleibt in der Defensive, während die Nachfrage nach dem Dollar zulegt und es in der deutschen Politik zu einer gewissen Aufbruchsstimmung kommt. Der Dollar scheint die Sorgen um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...