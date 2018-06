Von Andreas Plecko

WIESBADEN (Dow Jones)--Die deutschen Arbeitnehmer haben im ersten Quartal 2018 nach Abzug der Inflation mehr Geld in der Tasche gehabt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stiegen die Reallöhne um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg der Reallöhne hat sich damit deutlich verstärkt, denn im vierten Quartal 2017 hatte es nur ein Plus von 0,5 Prozent gegeben.

Seit dem ersten Quartal 2014 liegen die Reallöhne damit ununterbrochen über dem jeweiligen Vorjahresniveau. Der nominale Verdienstanstieg betrug im ersten Quartal 2,7 Prozent, die Inflationsrate 1,6 Prozent.

Am deutlichsten erhöhten sich die nominalen Verdienste im Bereich "Grundstücks- und Wohnungswesen" (plus 5,1 Prozent) und im Bereich "Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen" (plus 3,8 Prozent). Arbeitnehmer im Gastgewerbe verdienten im Durchschnitt 3,5 Prozent mehr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2018 02:29 ET (06:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.